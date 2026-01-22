Ник Диаз: «Я был в заключении больше года. Те, кого я считал самыми близкими, удерживали меня там ради собственных мотивов»

  • Спортс
1

Ник Диаз оставил сообщение в соцсетях.

Экс-боец UFC Ник Диаз оставил сообщение в соцсетях. Недавно Диаз вернулся домой после рехаба в Мексике, где он провел больше года.

«Всем, кто говорит о моей жизни и хочет меня контролировать: у вас больше никогда этого не получится. Я был в заключении больше года, и те, кого я считал самыми близкими, удерживали меня там ради собственных мотивов.

Тот старик, который постоянно твердит, что действует в моих интересах и якобы представляет мою семью, должен быть дискредитирован. Все, что он говорит – чушь, и мне больше не хочется это слышать от того, кто пытается тянуть меня вниз негативом. А все эти ютуберы на его стороне – мошенники, которые раздувают скандалы ради просмотров. Из-за них мой круг теперь узок, и теперь я понимаю, почему так сложилось.

Моя жена Кайла всегда рядом со мной, она всегда меня поддерживала и действовала в моих интересах, никогда не использовала ничего против меня ради выгоды. Мартин Сано тоже оказался настоящим – с самого начала его ненавидели, но его ничто не сломило, он настоящий друг с первого дня.

Насчет моего брата Нейта: не знаю, в чем его проблема, но ему нужно убрать из окружения всех этих сплетников, чтобы оставаться честным. С ними просто стыдно находиться рядом.

Все – живите своей жизнью, будьте позитивными и цените свою свободу», – написал Ник Диаз.

Диаз провел последний бой в сентябре 2021-го, проиграв Робби Лоулеру техническим нокаутом. В ноябре 2024-го Ник выбыл из поединка против Висенте Луке на UFC 310.

10 моих любимых боев в MMA

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
