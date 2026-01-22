Пол и PFL расторгли контракт. Джейк так и не дебютировал в ММА

Пол и PFL расторгли контракт.

Джейк Пол больше не имеет отношения к промоушену PFL .

Пол подписал контракт с PFL в 2023 году, но так и не дебютировал в ММА.

Ранее Пола исключили из официального рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после поражения от Энтони Джошуа. Бой в декабре завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10