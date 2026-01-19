  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»
3

Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»

Масвидаль: не думаю, что Волкановски победит Евлоева или Мерфи.

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль сомневается, что Алексу Волкановски по силам победить Мовсара Евлоева или Лерона Мерфи.

«Не думаю, что Волкановски победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Мовсар будет слишком активен в борьбе. Я знаю, что Алекс отлично показал себя в этом компоненте против Махачева, но у Мовсара другой темп.

Не исключаю, что Мерфи сразу получит Волкановски. Алекс не может контролировать этого парня. Удивлюсь, если Волкановски сможет его перевести и удержать. А на ногах этот парень намного выносливее, опаснее и хладнокровнее.

Если Алекс завершит карьеру, то сделает это в статусе величайшего полулегковеса. Или даже бойца. Но если он победит этих двух чуваков, то это было бы межпространственное дерьмо – еще один уровень величия», – сказал Масвидаль.

Напомним, 1 февраля Волкановски проведет защиту пояса полулегкого веса против Диего Лопеса.

Масвидаль намекнул на возвращение в UFC: «Скоро будут новости о бое. И это очень большие новости»

Волкановски не исключает поход за вторым поясом: «Хочу подраться за титул в легком весе. Но я должен заслужить это право»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Death Row MMA with Jorge Masvidal
logoUFC
logoАлександр Волкановски
logoХорхе Масвидаль
logoMMA
Лерон Мерфи
logoМовсар Евлоев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джастин Гейджи: «Выбрать соперника из Хабиба, Ислама и Конора? Подерусь с Махачевым, с Нурмагомедовым потренируюсь. Макгрегор, ничего личного»
18 января, 12:04
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
16 января, 15:35
Уайт – о критиках реванша Волкановски – Лопес: «Не нравится – не смотрите»
15 января, 17:31
Главные новости
Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»
23 минуты назад
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли – Ядун, Умар – Фигейредо и другие бои
23 минуты назад
Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие
сегодня, 09:40Видео
Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»
сегодня, 09:30
Джин Силва рассказал, что у него диагностировали аутизм
сегодня, 08:50
Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»
сегодня, 08:40
Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»
сегодня, 08:20
«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана
сегодня, 08:05Фото
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2026
вчера, 13:00
Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото