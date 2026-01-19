Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»

Масвидаль: не думаю, что Волкановски победит Евлоева или Мерфи.

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль сомневается, что Алексу Волкановски по силам победить Мовсара Евлоева или Лерона Мерфи .

«Не думаю, что Волкановски победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Мовсар будет слишком активен в борьбе. Я знаю, что Алекс отлично показал себя в этом компоненте против Махачева, но у Мовсара другой темп.

Не исключаю, что Мерфи сразу получит Волкановски. Алекс не может контролировать этого парня. Удивлюсь, если Волкановски сможет его перевести и удержать. А на ногах этот парень намного выносливее, опаснее и хладнокровнее.

Если Алекс завершит карьеру, то сделает это в статусе величайшего полулегковеса. Или даже бойца. Но если он победит этих двух чуваков, то это было бы межпространственное дерьмо – еще один уровень величия», – сказал Масвидаль.

Напомним, 1 февраля Волкановски проведет защиту пояса полулегкого веса против Диего Лопеса.

Масвидаль намекнул на возвращение в UFC: «Скоро будут новости о бое. И это очень большие новости»

Волкановски не исключает поход за вторым поясом: «Хочу подраться за титул в легком весе. Но я должен заслужить это право»