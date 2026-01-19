  • Спортс
Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна. Он вообще нулевой в джиу-джитсу»

Пимблетт не впечатлен победой Царукяна над Хукером.

Боец UFC Пэдди Пимблетт не впечатлен победой Армана Царукяна над Дэном Хукером.

«Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна Хукера. Он вообще нулевой в джиу-джитсу. Он драчун и задира, но не уровень, когда речь идет о партере», – сказал Пимблетт.

Напомним, Царукян победил Хукера удушающим приемом во втором раунде в ноябре.

Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»

Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
