Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна. Он вообще нулевой в джиу-джитсу»
Боец UFC Пэдди Пимблетт не впечатлен победой Армана Царукяна над Дэном Хукером.
«Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна Хукера. Он вообще нулевой в джиу-джитсу. Он драчун и задира, но не уровень, когда речь идет о партере», – сказал Пимблетт.
Напомним, Царукян победил Хукера удушающим приемом во втором раунде в ноябре.
