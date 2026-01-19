  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»
18

Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»

Усман Нурмагомедов считает, что Ян способен нокаутировать Двалишвили.

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов считает, что Петр Ян может финишировать Мераба Двалишвили в трилогии.

«Победой Яна в реванше с Двалишвили не был удивлен, зная, как он дерется, и на что способен. Петр просто показал, что проиграл первый поединок только из-за травмы.

Как пройдет третий бой? А что Мераб сделал во втором поединке? Не знаю даже, какие ошибки он может исправить. Повалить у него не получалось, удерживать он не может, в стойке Мераб не тянет с Петром. Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит.

Во втором бою были моменты, когда Яну можно было досрочно побеждать. Сейчас можно сделать акцент, чтобы корпус Мерабу пробивать. Потому что он пропускает его и чувствует сильно», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»

Победу Яна сделал тренер, которого не пустили в США – слал сообщения из Омска. Детальный разбор

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ВК Gorilla Fighting
logoUFC
logoПетр Ян
logoMMA
logoУсман Нурмагомедов
logoПетр Ян – Двалишвили
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Яну подарили «Гелик» за 30 млн! И как?
15 декабря 2025, 21:15
Мераб Двалишвили: «Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс»
10 декабря 2025, 07:24
Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»
9 декабря 2025, 11:17
Главные новости
Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»
22 минуты назад
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли – Ядун, Умар – Фигейредо и другие бои
22 минуты назад
Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие
сегодня, 09:40Видео
Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»
сегодня, 09:30
Джин Силва рассказал, что у него диагностировали аутизм
сегодня, 08:50
Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»
сегодня, 08:40
Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»
сегодня, 08:20
«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана
сегодня, 08:05Фото
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2026
вчера, 13:00
Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото