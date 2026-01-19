Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»

Усман Нурмагомедов считает, что Ян способен нокаутировать Двалишвили.

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов считает, что Петр Ян может финишировать Мераба Двалишвили в трилогии.

«Победой Яна в реванше с Двалишвили не был удивлен, зная, как он дерется, и на что способен. Петр просто показал, что проиграл первый поединок только из-за травмы.

Как пройдет третий бой? А что Мераб сделал во втором поединке? Не знаю даже, какие ошибки он может исправить. Повалить у него не получалось, удерживать он не может, в стойке Мераб не тянет с Петром. Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит.

Во втором бою были моменты, когда Яну можно было досрочно побеждать. Сейчас можно сделать акцент, чтобы корпус Мерабу пробивать. Потому что он пропускает его и чувствует сильно», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

