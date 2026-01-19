  • Спортс
Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»

Том Аспиналл отметил прогресс Пэдди Пимблетта в тренировках.

Чемпион UFC Том Аспиналл впечатлен работой Пэдди Пимблетта на тренировках.

«Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне», – сказал Аспиналл.

Напомним, Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный пояс легкого дивизиона в главном событии UFC 324.

Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»

Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
