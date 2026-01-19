Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»

Том Аспиналл отметил прогресс Пэдди Пимблетта в тренировках.

Чемпион UFC Том Аспиналл впечатлен работой Пэдди Пимблетта на тренировках.

«Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне», – сказал Аспиналл.

Напомним, Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный пояс легкого дивизиона в главном событии UFC 324.

