Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»
Пимблетт сравнил Гейджи с Чендлером.
Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что поединок с Джастином Гейджи будет похож на бой с Майклом Чендлером.
«Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50», – сказал Пимблетт.
Пимблетт нокаутировал Чендлера в апреле 2025-го.
Напомним, Пимблетт и Гейджи подерутся за временный пояс легкого дивизиона в главном событии UFC 324.
Майкл Чендлер: «Гейджи лучше Пимблетта. Джастин победит Топурию в конце года»
Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Applied Nutrition
