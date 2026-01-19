Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»

Пимблетт сравнил Гейджи с Чендлером.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что поединок с Джастином Гейджи будет похож на бой с Майклом Чендлером .

«Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50», – сказал Пимблетт.

Пимблетт нокаутировал Чендлера в апреле 2025-го.

Напомним, Пимблетт и Гейджи подерутся за временный пояс легкого дивизиона в главном событии UFC 324.

