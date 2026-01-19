Царукян – на вопрос, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев: «11»
Царукян уверен, что у Топурии нет шансов его победить.
Боец UFC Арман Царукян считает, что у Илии Топурии нет шансов его одолеть.
Армана спросили, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев.
«11», – ответил Царукян.
Илия Топурия: «Легко бы нокаутировал Царукяна»
Майкл Биспинг: «В легком весе нет никого, кто смог бы победить Топурию. К концу года он все еще будет чемпионом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Matan Even
