Царукян – на вопрос, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев: «11»

Царукян уверен, что у Топурии нет шансов его победить.

Боец UFC Арман Царукян считает, что у Илии Топурии нет шансов его одолеть.

Армана спросили, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев.

«11», – ответил Царукян.

