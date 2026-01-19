Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки

Пимблетт считает, что заслужил титульный бой.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что заслужил поединок за временный пояс UFC.

«Все говорят, что я не заслуживаю титульного шанса, как и Гейджи. У меня самая длинная победная серия в дивизионе, а Джастин Гейджи постоянно фигурирует в числе претендентов. Он настоящая легенда. Думаю, UFC сделали правильный выбор.

Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на процедуре взвешивания. Так что я понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки», – сказал Пимблетт.

Напомним, поединок Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта за временный пояс чемпиона легкого веса возглавит UFC 324.

