Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»

Двалишвили объяснил, почему не подерется с Яном в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили считает невозможным бой с Петром Яном в Белом доме.

«В UFC сказали, что я следующий претендент на пояс. Они пообещали, что между мной и Яном будет трилогия. Они также сказали, что наш бой не состоится в Белом доме в июне, потому что Петр – русский. Это невозможно», – сказал Двалишвили.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июне 2026-го. Президент США Дональд Трамп обещал 8-9 титульников в карде.

