  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»
43

Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»

Двалишвили объяснил, почему не подерется с Яном в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили считает невозможным бой с Петром Яном в Белом доме.

«В UFC сказали, что я следующий претендент на пояс. Они пообещали, что между мной и Яном будет трилогия. Они также сказали, что наш бой не состоится в Белом доме в июне, потому что Петр – русский. Это невозможно», – сказал Двалишвили.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июне 2026-го. Президент США Дональд Трамп обещал 8-9 титульников в карде.

Яну подарили «Гелик» за 30 млн! И как?

Победу Яна сделал тренер, которого не пустили в США – слал сообщения из Омска. Детальный разбор

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Pros Pick
logoMMA
logoUFC
logoПетр Ян – Двалишвили
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс»
10 декабря 2025, 07:24
Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»
9 декабря 2025, 11:17
Тренер Двалишвили: «Ущерб и кровь стали решающим фактором в бою с Яном. Я виноват, что не контролировал этот момент. Не сомневаюсь, что мы увидим трилогию»
9 декабря 2025, 08:27
Главные новости
Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»
22 минуты назад
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли – Ядун, Умар – Фигейредо и другие бои
22 минуты назад
Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие
сегодня, 09:40Видео
Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»
сегодня, 09:30
Джин Силва рассказал, что у него диагностировали аутизм
сегодня, 08:50
Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»
сегодня, 08:40
Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»
сегодня, 08:20
«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана
сегодня, 08:05Фото
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2026
вчера, 13:00
Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото