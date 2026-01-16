Пэдди Пимблетт: «Мечтаю провести по-настоящему кровавый бой. Но Гейджи на такое не способен – он долго не продержится»

Пимблетт: мечтаю провести кровавый бой, но Гейджи на такое не способен.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи .

«Я хочу настоящую войну. У меня никогда не было по-настоящему жесткого боя, полного рассечений и крови. Мне бы хотелось такой поединок, как у Адесаньи с Гастелумом . Я очень хочу такой бой.

Я люблю размениваться ударами – возможно, сделаю это с Гейджи. Но я не думаю, что Джастин – тот человек, который способен устроить бойню. Просто не представляю, как он продержится больше трех раундов со мной.

Я не вижу ни одного аспекта, в котором он был бы лучше меня. Даже в стойке. Я знаю, что он отличный ударник, но и я хорош», – сказал Пимблетт.

Напомним, что Пимблетт и Гейджи подерутся за временный пояс в главном событии турнира UFC 324. Ивент состоится в ночь на 25 января.

