«Я не собираюсь жать тебе руку». Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка
Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка.
Боксер Тимофей Цзю вступил в словесную перепалку с Майклом Зерафой после того, как тот отказался продолжать бой с его братом Никитой.
Напомним, что поединок Никиты Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.
Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: No Limit Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости