«Я не собираюсь жать тебе руку». Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка

Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка.

Боксер Тимофей Цзю вступил в словесную перепалку с Майклом Зерафой после того, как тот отказался продолжать бой с его братом Никитой.

Напомним, что поединок Никиты Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.

Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»