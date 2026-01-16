3

Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»

Тимофей Цзю прокомментировал остановку боя брата Никиты и Майкла Зерафы.

Боксер Тимофей Цзю прокомментировал остановку боя своего брата Никиты Цзю и Майкла Зерафы.

Напомним, что поединок Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.

«Ты не видишь одним глазом?! Братан, вспомни, через что прошел я. Клянусь богом... Ты просто сучка! Никакого реванша не будет. Он не достоин этого», – сказал Цзю.

Бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы признан несостоявшимся из-за столкновения головами

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Джея-Маркуса Макаллистера
logoТимофей Цзю
logoбокс
logoНикита Цзю
Майкл Зерафа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Цзю хочет провести бой с чемпионом WBO Ксандером Зайасом
18 декабря 2025, 11:09
Тим Цзю – о победе над Веласкесом: «Хотел почувствовать себя комфортно, а не пытаться нокаутировать»
17 декабря 2025, 13:52
Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей
17 декабря 2025, 12:13
Главные новости
Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»
сегодня, 18:05
Пэдди Пимблетт: «Махачев котируется выше Хабиба, когда речь идет о лучшем бойце в истории. Потому что у него есть два пояса»
сегодня, 16:42
Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна. Он вообще нулевой в джиу-джитсу»
сегодня, 14:33
Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»
сегодня, 13:05
Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»
сегодня, 12:10
Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»
сегодня, 11:21
Царукян – на вопрос, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев: «11»
сегодня, 09:29
Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки
сегодня, 08:34
Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»
сегодня, 08:05
Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото