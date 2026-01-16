Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»

Тимофей Цзю прокомментировал остановку боя брата Никиты и Майкла Зерафы.

Боксер Тимофей Цзю прокомментировал остановку боя своего брата Никиты Цзю и Майкла Зерафы.

Напомним, что поединок Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.

«Ты не видишь одним глазом?! Братан, вспомни, через что прошел я. Клянусь богом... Ты просто сучка! Никакого реванша не будет. Он не достоин этого», – сказал Цзю.

