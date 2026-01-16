В Сан-Франциско планируют организовать боксерский турнир с рекордной посещаемостью. Его может возглавить Усик

В Сан-Франциско организуют боксерский турнир с рекордной посещаемостью.

Платформа YouTube и промоутерская компания iVisit Boxing проведут масштабный боксерский турнир в Сан-Франциско, который может собрать 150 тысяч зрителей и установить новый рекорд посещаемости. Об этом рассказал руководитель iVisit Boxing Эд Перейра.

По словам Перейры, турнир состоится 11 июля на площади Civic Center Plaza. Большая часть билетов будет доступна бесплатно. В главном поединке ивента может выступить чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик .

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми промоутерами, менеджерами, создателями контента и бойцами. Поэтому, конечно, мы готовы к переговорам с боксером такого уровня. Кто бы не хотел увидеть Усика на своем турнире? Все дело в создании культурного момента. Культурного момента для города Сан-Франциско, штата Калифорния и всего мира», – заявил Перейра.

Самый посещаемый поединок в истории бокса состоялся в 1941 году. Бой между Тони Зэйлом и Билли Прайором в Милуоки собрал более 135 тысяч зрителей.

Усик может провести бой с Уайлдером в апреле в США

Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»