Бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы признан несостоявшимся из-за столкновения головами

16 января в Брисбене (Австралия) прошел вечер бокса, в главном событии которого Никита Цзю (11-0) встретился с Майклом Зерафой (34-5).

Поединок был остановлен в третьем раунде и признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

До этого Цзю выступал в августе 2025-го, когда победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул WBO Intercontinental.

