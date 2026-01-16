Павел Силягин подерется с Ослейсом Иглесиасом за вакантный титул IBF во втором среднем весе

Павел Силягин подерется с Ослейсом Иглесиасом за пояс IBF во втором среднем весе.

Российский боксер Павел Силягин проведет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

Соперником Силягина станет Ослейс Иглесиас, который занимает первую строчку рейтинга. Силягин находится на седьмом месте в топе IBF.

Дата и место проведения титульного поединка будут объявлены позже. Ранее 38‑летний Теренс Кроуфорд, владевший поясом, сообщил о завершении карьеры.

