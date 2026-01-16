Пэдди Пимблетт: «Для меня Махачев – номер один в рейтинге P4P. Хочу победить Топурию, чтобы тоже попасть в этот список»

Пэдди Пимблетт: для меня Ислам Махачев – номер один в рейтинге P4P.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

«Для меня Ислам Махачев – номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса. Илия Топурия находится на втором месте. Я хочу победить Илию и попасть в этот список.

Я хочу показать всем, зачем существуют весовые категории. Хочу доказать, что он просто слишком маленький, чтобы выиграть у меня», – заявил Пимблетт.

Напомним, что в ночь на 25 января Пимблетт подерется с Джастином Гейджи за титул временного чемпиона. Бой возглавит турнир UFC 324.

Усман Нурмагомедов: «Пимблетт не заслуживает драться за титул. Кого он победил? Кто он вообще такой?»

Пимблетт раскритиковал Царукяна: «Он избил Дариуша, которому где-то 48 лет. Многие не согласны, что он победил Оливейру. Его чуть не задушил Хукер»