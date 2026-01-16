Следующий бой Канело состоится 12 сентября в Эр-Рияде. Соперник будет объявлен позже

Следующий бой Сауля Альвареса состоится 12 сентября в Эр-Рияде.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес проведет следующий поединок 12 сентября в Эр-Рияде. Об этом рассказал председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

«12 сентября состоится большой, очень большой турнир. Это будет первый турнир от Canelo Promotions. Он будет называться «Мексика против всего мира» – в нем поучаствуют бойцы из команды Канело.

А сам Альварес подерется в главном бою за титул чемпиона мира. Это будет большой сюрприз», – сказал Аль эш-Шейх.

В последний раз Альварес (63-3-2) выступал в сентябре 2025-го, когда уступил Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.

