Усман Нурмагомедов: «Сейчас в PFL мне нет равных. Я лучший боец лиги вне зависимости от веса»
Усман Нурмагомедов считает себя лучшим бойцом PFL вне зависимости от веса.
Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов заявил, что считает себя лучшим бойцом PFL вне зависимости от веса.
«Считаю ли я себя лучшим бойцом в истории PFL и Bellator? Да. Сейчас в PFL мне нет равных. Думаю, что я лучший боец лиги вне зависимости от категории. Это мое личное мнение.
Если кто-то не согласен – хорошо, пусть докажет это в клетке», – сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов (20-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
