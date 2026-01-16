Усман Нурмагомедов: «Сейчас в PFL мне нет равных. Я лучший боец лиги вне зависимости от веса»

Усман Нурмагомедов считает себя лучшим бойцом PFL вне зависимости от веса.

«Считаю ли я себя лучшим бойцом в истории PFL и Bellator? Да. Сейчас в PFL мне нет равных. Думаю, что я лучший боец лиги вне зависимости от категории. Это мое личное мнение.

Если кто-то не согласен – хорошо, пусть докажет это в клетке», – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов (20-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. В феврале он встретится с Алфи Дэвисом.

