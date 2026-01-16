Мухаммед Усман дисквалифицирован на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил

Мухаммед Усман дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Боец тяжелого веса UFC Мухаммед Усман дисквалифицирован на два года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Усман сдал положительный тест на наличие тестостерона – вещества, запрещенного в любое время и относящегося к классу анаболических агентов. Проба была взята в сентябре вне соревновательного периода.

Усман был снят с запланированного боя в Рио-де-Жанейро в октябре прошлого года после того, как за несколько дней до турнира пришел положительный результат теста. В конечном итоге Усман признался агентству Combat Sports Anti-Doping (CSAD) в использовании тестостерона», – говорится в официальном заявлении UFC.

Усману 36 лет. В последний раз он выступал в июне 2025-го, когда победил Хамди Абдельвахаба единогласным решением судей.

Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера