UFC не планирует лишать Топурию чемпионского титула. В промоушене готовы организовать защиту временного пояса

UFC не планирует лишать Илию Топурию чемпионского титула.

Руководство UFC не планирует лишать Илию Топурию чемпионского титула в легком весе. Об этом рассказал журналист Карлос Контрерас Легаспи.

«Могу сказать вам из очень надежного источника: UFC не собирается лишать Илию титула, ему дадут столько времени, сколько потребуется. Если временному чемпиону по какой-то причине потребуется провести защиту – а я надеюсь, что этого не случится – ему позволят это сделать.

В UFC очень спокойно и грамотно отнеслись к этой ситуации. Они сильно верят в звездный статус Топурии на сегодняшний день», – сказал Легаспи.

Топурия приостановил выступления в UFC из-за семейных проблем. За временный пояс легкого дивизиона 25 января подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи .

