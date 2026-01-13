Махачев – о победе Яна над Двалишвили: «Увидев его команду, понял, что он настроен серьезно. Петр впечатлил выступлением»
Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили.
«Выступление Яна? Смотрел его бой. За полтора месяца до этого встретились, пожелал ему удачи, дал наставление. Он в подготовке привлек борцов из Дагестана, хороших ребят. Увидев его команду, я понял, что он настроен серьезно. Он впечатлил своим выступлением. Советы? Какие я могу давать ему советы? Он чемпион.
В этом весе еще молодой орел есть. Думаю, что в 61 кг будет большая конкуренция», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Ян победил Двалишвили единогласным решением судей в главном событии UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Также в категории выступает Умар Нурмагомедов – он на второй строчке рейтинга.
