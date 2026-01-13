Махачев – о победе Яна над Двалишвили: «Увидев его команду, понял, что он настроен серьезно. Петр впечатлил выступлением»

Махачев о победе Яна: Какие я могу давать ему советы? Он чемпион.

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили .

«Выступление Яна? Смотрел его бой. За полтора месяца до этого встретились, пожелал ему удачи, дал наставление. Он в подготовке привлек борцов из Дагестана, хороших ребят. Увидев его команду, я понял, что он настроен серьезно. Он впечатлил своим выступлением. Советы? Какие я могу давать ему советы? Он чемпион.

В этом весе еще молодой орел есть. Думаю, что в 61 кг будет большая конкуренция», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Ян победил Двалишвили единогласным решением судей в главном событии UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Также в категории выступает Умар Нурмагомедов – он на второй строчке рейтинга.

