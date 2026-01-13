Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить»

Махачев: Хабиб не хочет, чтобы я дрался в Белом доме.

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Ислам Махачев признался, что не собирается возвращаться в легкий дивизион.

«Устал гонять вес. Под 70 кг будет тяжело выйти, уже немолодой. Возвращение в легкий вес? Думаю, что нет. Планирую заканчивать в полусреднем.

Готов драться в новом весе минимум три раза в год. Скоро будет большой турнир в Белом доме. Возможно, крупнейший в истории. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Но пока не знаю. Нужно это с ним обсудить.

Бой с Топурией ? Я открыт, без проблем. Я победил всех в легком весе, у меня нет причин оставаться. Ради Илии? Мне это не нужно. Если хочет, пусть поднимается в полусредний дивизион. Он ничего не потеряет, если это сделает. Этот бой больше нужен ему.

У меня нет никакой принципиальности в поединке с ним. Он в меньшем весе и ничего еще не доказал», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в 2025-м Ислам освободил пояс легкого дивизиона и перешел в полусреднюю категорию.

