  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить»
16

Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить»

Махачев: Хабиб не хочет, чтобы я дрался в Белом доме.

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Ислам Махачев признался, что не собирается возвращаться в легкий дивизион.

«Устал гонять вес. Под 70 кг будет тяжело выйти, уже немолодой. Возвращение в легкий вес? Думаю, что нет. Планирую заканчивать в полусреднем.

Готов драться в новом весе минимум три раза в год. Скоро будет большой турнир в Белом доме. Возможно, крупнейший в истории. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Но пока не знаю. Нужно это с ним обсудить.

Бой с Топурией? Я открыт, без проблем. Я победил всех в легком весе, у меня нет причин оставаться. Ради Илии? Мне это не нужно. Если хочет, пусть поднимается в полусредний дивизион. Он ничего не потеряет, если это сделает. Этот бой больше нужен ему.

У меня нет никакой принципиальности в поединке с ним. Он в меньшем весе и ничего еще не доказал», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в 2025-м Ислам освободил пояс легкого дивизиона и перешел в полусреднюю категорию.

Царукян – о срыве боя с Махачевым: «У меня выявили грыжу. Если она снова будет беспокоить, то придется делать операцию»

Ислам Махачев – на новом постере UFC и Paramount+

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoMMA
logoUFC
logoИслам Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Свик: «Махачев впечатлил меня с самого начала. Он всегда создавал трудности Хабибу в спортзале, поэтому я знал, что он займет его место. Но не думал, что так быстро»
11 января, 18:17
«Ян, Чимаев и… Махачев». Царукян назвал трех любимых действующих бойцов UFC
10 января, 15:05
Майкл Биспинг: «Полусредний дивизион – самый плотный в UFC. Но Махачев еще долго будет чемпионом»
10 января, 11:25
Главные новости
ACA 199: Фролов подерется с Эмеевым, Темиров – Коков и другие бои
33 минуты назадLive
Макс Холлоуэй: «Хочу отомстить Топурии за поражение. Это будет огромный бой»
сегодня, 17:55
Константин Цзю: «Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение»
сегодня, 17:35
Дегтярев провел встречу с Пореченковым: «Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей»
сегодня, 15:53
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
сегодня, 15:35
CM Punk станет хедлайнером WWE 2K26 (Insider Gaming)
сегодня, 15:02
Пэдди Пимблетт: «Мечтаю провести по-настоящему кровавый бой. Но Гейджи на такое не способен – он долго не продержится»
сегодня, 14:55
«Я не собираюсь жать тебе руку». Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка
сегодня, 14:40Видео
Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»
сегодня, 14:00
В Сан-Франциско планируют организовать боксерский турнир с рекордной посещаемостью. Его может возглавить Усик
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото