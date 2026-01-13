Евлоев – Омарову: «Рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти»
Евлоев: легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти, чем победить Омарова.
Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на похвалу чемпиона ACA Ислама Омарова.
«Особенно приятно твое признание, брат. Но я рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти», – написал в соцсетях Евлоев.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мовсара Евлоева
