Евлоев – Омарову: «Рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти»

Евлоев: легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти, чем победить Омарова.

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на похвалу чемпиона ACA Ислама Омарова.

«Особенно приятно твое признание, брат. Но я рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти», – написал в соцсетях Евлоев.

