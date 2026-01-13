Хабиб после ухода Алонсо: «Нет никакой верности. Год назад они его умоляли, теперь уволили. Все из-за испорченных детишек»

Хабиб об уходе Алонсо: год назад умоляли и вот уволили из-за испорченных детишек.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Нет никакой верности. Год назад они его умоляли. Теперь уволили. Все из-за испорченных детишек. Хаби, ты лучший», – написал Нурмегомедов в соцсетях.

Контракт Алонсо и «Реала» был расторгнут в понедельник по соглашению сторон.

