Царукян готов сменить категорию ради титульника: «У меня нет проблем с весогонкой. Возможно, я даже спущусь в полулегкий вес»

Царукян готов сменить дивизион ради титульного боя.

Боец UFC Арман Царукян не исключает, что однажды сменит весовую категорию.

«У меня нет проблем с весогонкой. Я не слишком крупный для легкого дивизиона. Возможно, я даже спущусь в полулегкий вес, если мне предложат титульный бой», – сказал Царукян.

Напомним, титулом полулегкой категории владеет Александр Волкановски . Царукян выступает в легком весе. Категории разделяет 4,5 кг.

