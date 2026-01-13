Царукян готов сменить категорию ради титульника: «У меня нет проблем с весогонкой. Возможно, я даже спущусь в полулегкий вес»
Царукян готов сменить дивизион ради титульного боя.
Боец UFC Арман Царукян не исключает, что однажды сменит весовую категорию.
«У меня нет проблем с весогонкой. Я не слишком крупный для легкого дивизиона. Возможно, я даже спущусь в полулегкий вес, если мне предложат титульный бой», – сказал Царукян.
Напомним, титулом полулегкой категории владеет Александр Волкановски. Царукян выступает в легком весе. Категории разделяет 4,5 кг.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
