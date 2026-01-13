  • Спортс
Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: «Хаби входит в топ-3 тренеров современности. Нужно избавляться от капризных игроков, а не от тренера»

Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: надо избавляться от капризных игроков, а не от тренера.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Хаби Алонсо из мадридского «Реала».

«Приходишь ты в зал или на поле – разницы нет. Бойцы это или футболисты – рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути.

Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера.

Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом «Реала». Надо избавляться от капризных игроков», – написал Хабиб в соцсетях.

Контракт Алонсо и «Реала» был расторгнут в понедельник по соглашению сторон. 

Хабиб о фото с игроками «Ман Сити»: «Сказал им, что не впустил бы в зал в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что это не шутка»

Хабиб встретился с Пирло, Тотти, Вьери, Снейдером, Трезеге, Давидсом: «Вчера с легендарным составом👌»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
