Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: «Хаби входит в топ-3 тренеров современности. Нужно избавляться от капризных игроков, а не от тренера»

Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: надо избавляться от капризных игроков, а не от тренера.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал уход Хаби Алонсо из мадридского «Реала».

«Приходишь ты в зал или на поле – разницы нет. Бойцы это или футболисты – рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути.

Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера.

Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом «Реала». Надо избавляться от капризных игроков», – написал Хабиб в соцсетях.

Контракт Алонсо и «Реала» был расторгнут в понедельник по соглашению сторон.

