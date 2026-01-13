Хорхе Масвидаль: «Мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием. Мы бы побили рекорды по сборам»

Масвидаль: мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием.

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что его боксерский поединок с Канело побил бы рекорды по сборам.

«Когда у меня был пояс, и когда Канело владел титулами, наш поединок был бы грандиозным событием. Мы бы побили все рекорды по сборам. В 2019-м или 2020-м годах, когда шли некоторые разговоры... я бы стал легендой», – сказал Масвидаль.

Напомним, Масвидаль в ноябре 2019-го выиграл пояс BMF, победив техническим нокаутом Нейта Диаза. Он завершил карьеру в апреле 2023-го.

