Хорхе Масвидаль: «Мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием. Мы бы побили рекорды по сборам»
Масвидаль: мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием.
Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что его боксерский поединок с Канело побил бы рекорды по сборам.
«Когда у меня был пояс, и когда Канело владел титулами, наш поединок был бы грандиозным событием. Мы бы побили все рекорды по сборам. В 2019-м или 2020-м годах, когда шли некоторые разговоры... я бы стал легендой», – сказал Масвидаль.
Напомним, Масвидаль в ноябре 2019-го выиграл пояс BMF, победив техническим нокаутом Нейта Диаза. Он завершил карьеру в апреле 2023-го.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Death Row MMA
