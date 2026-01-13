  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хорхе Масвидаль: «Мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием. Мы бы побили рекорды по сборам»
6

Хорхе Масвидаль: «Мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием. Мы бы побили рекорды по сборам»

Масвидаль: мой поединок по боксу с Канело был бы грандиозным событием.

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что его боксерский поединок с Канело побил бы рекорды по сборам.

«Когда у меня был пояс, и когда Канело владел титулами, наш поединок был бы грандиозным событием. Мы бы побили все рекорды по сборам. В 2019-м или 2020-м годах, когда шли некоторые разговоры... я бы стал легендой», – сказал Масвидаль.

Напомним, Масвидаль в ноябре 2019-го выиграл пояс BMF, победив техническим нокаутом Нейта Диаза. Он завершил карьеру в апреле 2023-го.

Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»

Хорхе Масвидаль: «Усман – самый опасный соперник для Махачева. Не уверен, что Ислам захочет идти на такой риск»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Death Row MMA
logoСауль Альварес
logoMMA
logoбокс
logoUFC
logoХорхе Масвидаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о Zuffa Boxing: «Мы избавимся от санкционирующих организаций. Лучшие будут драться с лучшими»
10 января, 16:35
Инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. Его возглавит бой между Уолшем и Окампо
10 января, 14:20
Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»
3 января, 12:00
Главные новости
ACA 199: Фролов подерется с Эмеевым, Темиров – Коков и другие бои
32 минуты назадLive
Макс Холлоуэй: «Хочу отомстить Топурии за поражение. Это будет огромный бой»
сегодня, 17:55
Константин Цзю: «Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение»
сегодня, 17:35
Дегтярев провел встречу с Пореченковым: «Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей»
сегодня, 15:53
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
сегодня, 15:35
CM Punk станет хедлайнером WWE 2K26 (Insider Gaming)
сегодня, 15:02
Пэдди Пимблетт: «Мечтаю провести по-настоящему кровавый бой. Но Гейджи на такое не способен – он долго не продержится»
сегодня, 14:55
«Я не собираюсь жать тебе руку». Между Тимом Цзю и Майклом Зерафой произошла перепалка
сегодня, 14:40Видео
Тим Цзю – об остановке боя брата Никиты: «Зерафа – просто сучка. Никакого реванша не будет»
сегодня, 14:00
В Сан-Франциско планируют организовать боксерский турнир с рекордной посещаемостью. Его может возглавить Усик
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото