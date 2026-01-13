Мозес Итаума получил травму. Поединок с Джермейном Франклином перенесен на 28 марта

Поединок Франклина и Итаумы перенесен на весну.

«Мозес Итаума получил травму во время тренировочного лагеря к поединку с Джермейном Франклином, запланированного на 24 января. В связи с этим турнир Magnificent 7 переносится на 28 марта», – сообщается в официальном заявлении Queensberry Promotions.

