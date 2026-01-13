Чейл Соннен: «Я прощаю Армана Царукяна и надеюсь, что так поступят и остальные»

Чейлу Соннену не нравится отношение UFC к Арману Царукяну.

Экс-боец UFC Чейл Соннен публично поддержал Армана Царукяна .

«А можно, пожалуйста, простить Царукяна? Что бы он ни сделал, чтобы попасть в это странное чистилище, можем ли мы также вспомнить, что он согласился стать запасным бойцом [в поединке Топурия – Оливейра]? Он прошел комиссию и сделал вес. Он был готов в любой момент. Его нужно за это вознаградить. Я хочу, чтобы это случилось. Хочу, чтобы его узнали.

Я прощаю Армана Царукяна, и надеюсь, что так поступят и остальные», – сказал Соннен.

Напомним, Царукян снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе 2025-го. В ноябре он нокаутировал Дэна Хукера.

Ренато Мойкано: «Царукян должен был бороться за титул, но испортил весь дивизион. Теперь пояс у Топурии, который не хочет драться. Пимблетт – Гейджи? Это бумажный чемпион»

Уайт – о Царукяне: «У него был шанс. Мне насрать на его рейтинг»