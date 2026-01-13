Колби Ковингтон: «В прошлом году я должен был драться с Чимаевым. Отличный бой для меня. Он не сможет удерживать меня внизу – я сразу встану»

Ковингтон: в 2025-м я должен был драться с Чимаевым.

Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что в 2025-м у него планировался бой с Хамзатом Чимаевым .

«В прошлом году мы c Чимаевым должны были драться в полусреднем весе. Это отличный бой для меня. Он не сможет удерживать меня внизу – я сразу встану. У него не получится повторить бой с Дрикусом дю Плесси. Это будет совершенно другой поединок. Это драка, а он боится ударки. Он не любит, когда его бьют по лицу», – сказал Ковингтон.

Бо Никал: «Могу в клочья разорвать Ковингтона и закончить его карьеру»

Де Риддер – о Чимаеве: «Хамзат отлично выступал бы в полутяжелом весе. Там почти нет сильных борцов»