Колби Ковингтон: «В прошлом году я должен был драться с Чимаевым. Отличный бой для меня. Он не сможет удерживать меня внизу – я сразу встану»
Ковингтон: в 2025-м я должен был драться с Чимаевым.
Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что в 2025-м у него планировался бой с Хамзатом Чимаевым.
«В прошлом году мы c Чимаевым должны были драться в полусреднем весе. Это отличный бой для меня. Он не сможет удерживать меня внизу – я сразу встану. У него не получится повторить бой с Дрикусом дю Плесси. Это будет совершенно другой поединок. Это драка, а он боится ударки. Он не любит, когда его бьют по лицу», – сказал Ковингтон.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
