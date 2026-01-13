Официально: Райан Гарсия подерется с Марио Барриосом 21 февраля в Лас-Вегасе

Райан Гарсия проведет титульный бой.

Бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия (24-2, 1 – NC) проведет поединок с Марио Барриосом (29-2-2) за пояс WBC в полусреднем весе.

Вечер бокса состоится в ночь с 21 на 22 февраля в Лас-Вегасе.

В мае 2025-го Гарсия проиграл Роландо Ромеро единогласным решением судей.

Два последних поединка Барриоса завершились вничью, включая встречу с Мэнни Пакьяо.

