Волкановски не думает о завершении карьеры: «Ты никогда не заработаешь столько, как на боях. Все еще чувствую, что могу выступать»

Волкановски не планирует завершать карьеру.

Чемпион UFC Александр Волкановски не планирует завершать карьеру.

«У меня много занятий, помимо боев, где все идет так хорошо, что мне и не нужно драться. Многие скажут: «О, он делает это ради денег». Так было всегда – только из-за денег и заботы о семье.

Ты никогда не заработаешь столько, как на боях. Я все еще чувствую, что могу выступать. Даже видя тренировочный лагерь, люди удивляются: «Как он это делает?» Я все еще силен и просто продолжая. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Волкановски.

