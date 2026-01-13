Волкановски не думает о завершении карьеры: «Ты никогда не заработаешь столько, как на боях. Все еще чувствую, что могу выступать»

Волкановски не планирует завершать карьеру.

Чемпион UFC Александр Волкановски не планирует завершать карьеру.

«У меня много занятий, помимо боев, где все идет так хорошо, что мне и не нужно драться. Многие скажут: «О, он делает это ради денег». Так было всегда – только из-за денег и заботы о семье.

Ты никогда не заработаешь столько, как на боях. Я все еще чувствую, что могу выступать. Даже видя тренировочный лагерь, люди удивляются: «Как он это делает?» Я все еще силен и просто продолжая. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Волкановски.

Аспиналл хочет, чтобы Волкановски победил Лопеса и завершил карьеру: «Я его самый большой фанат. Надеюсь, он уйдет»

Лопес – о реванше с Волкановски: «Мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель»