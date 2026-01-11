Колби Ковингтон досрочно победил Люка Рокхолда в главном событии RAF 5

Ковингтон победил Рокхолда на RAF 5.

Минувшей ночью в Санрайзе (США) прошел турнир RAF 5, который возглавила схватка по вольной борьбе между экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом и действующим бойцом промоушена Колби Ковингтоном .

Поединок закончился досрочной победой Ковингтона со счетом 12:0.

Также отметим, что в рамках соревнований планировалась еще одна схватка с участием бойцов, причастных к UFC – Бо Никал против Йоэля Ромеро. Но бой не состоялся, поскольку Ромеро не сделал вес.

