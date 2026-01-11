4

Колби Ковингтон досрочно победил Люка Рокхолда в главном событии RAF 5

Ковингтон победил Рокхолда на RAF 5.

Минувшей ночью в Санрайзе (США) прошел турнир RAF 5, который возглавила схватка по вольной борьбе между экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом и действующим бойцом промоушена Колби Ковингтоном.

Поединок закончился досрочной победой Ковингтона со счетом 12:0.

Также отметим, что в рамках соревнований планировалась еще одна схватка с участием бойцов, причастных к UFC – Бо Никал против Йоэля Ромеро. Но бой не состоялся, поскольку Ромеро не сделал вес.

Бо Никал: «С удовольствием бы подрался с Ковингтоном. Можем провести бой в Белом доме»

Никал – о возможном бое Топурии и Махачева: «Ставлю на Илию. Считаю его лучшим бойцом вне зависимости от веса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoUFC
logoКолби Ковингтон
logoMMA
logoЛюк Рокхолд
вольная борьба
logoБо Никал
logoЙоэль Ромеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Люк Рокхолд: «UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании»
23 декабря 2025, 08:13
Люк Рокхолд: «Царукян – проблема для Топурии. Его борьба слишком хороша»
23 декабря 2025, 07:36
Царукян проведет схватку по вольной борьбе с Лэнсом Палмером 11 января в Майами. Это будет третье официальное выступление Армана за месяц
23 декабря 2025, 07:18
Главные новости
Махачев – о победе Яна над Двалишвили: «Увидев его команду, понял, что он настроен серьезно. Петр впечатлил выступлением»
вчера, 19:29
Ислам Махачев: «Готов драться в полусреднем весе минимум три раза в год. Скоро будет турнир в Белом доме. Хабиб не хочет, чтобы я там дрался. Нужно это с ним обсудить»
вчера, 19:00
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, Харрисон подерется с Нуньес, Умар – Фигейредо и другие бои
вчера, 16:52
Евлоев – Омарову: «Рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти»
вчера, 15:24
Бой Доктор vs Нурмагомедов на TOP DOG 40
вчера, 15:10Видео
Хабиб после ухода Алонсо: «Нет никакой верности. Год назад они его умоляли, теперь уволили. Все из-за испорченных детишек»
вчера, 14:44
Чемпион ACA Омаров: «Лучшим полулегковесом мира считаю Евлоева. Просто UFC оттягивает его чемпионство. Это несправедливо»
вчера, 13:31
Царукян готов сменить категорию ради титульника: «У меня нет проблем с весогонкой. Возможно, я даже спущусь в полулегкий вес»
вчера, 13:09
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2026
вчера, 13:00
Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: «Хаби входит в топ-3 тренеров современности. Нужно избавляться от капризных игроков, а не от тренера»
вчера, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото