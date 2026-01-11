Колби Ковингтон досрочно победил Люка Рокхолда в главном событии RAF 5
Ковингтон победил Рокхолда на RAF 5.
Минувшей ночью в Санрайзе (США) прошел турнир RAF 5, который возглавила схватка по вольной борьбе между экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом и действующим бойцом промоушена Колби Ковингтоном.
Поединок закончился досрочной победой Ковингтона со счетом 12:0.
Также отметим, что в рамках соревнований планировалась еще одна схватка с участием бойцов, причастных к UFC – Бо Никал против Йоэля Ромеро. Но бой не состоялся, поскольку Ромеро не сделал вес.
Бо Никал: «С удовольствием бы подрался с Ковингтоном. Можем провести бой в Белом доме»
Никал – о возможном бое Топурии и Махачева: «Ставлю на Илию. Считаю его лучшим бойцом вне зависимости от веса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости