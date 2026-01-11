Арман Царукян победил Лэнса Палмера со счетом 10:0 в схватке по вольной борьбе на RAF 5

Царукян разгромил Палмера на RAF 5.

11 января в Санрайзе (США) состоялся турнир борцовской лиги Real American Freestyle.

В карде соревнований Арман Царукян победил американца Лэнса Палмера со счетом 10:0.

Это третье выступление российско-армянского спортсмена за месяц: 18 декабря Арман победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу, а 30 декабря он провел ничейный грэпплинг-поединок с Шарой Буллетом.

