Арман Царукян победил Лэнса Палмера со счетом 10:0 в схватке по вольной борьбе на RAF 5
Царукян разгромил Палмера на RAF 5.
11 января в Санрайзе (США) состоялся турнир борцовской лиги Real American Freestyle.
В карде соревнований Арман Царукян победил американца Лэнса Палмера со счетом 10:0.
Это третье выступление российско-армянского спортсмена за месяц: 18 декабря Арман победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу, а 30 декабря он провел ничейный грэпплинг-поединок с Шарой Буллетом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
