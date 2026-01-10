  • Спортс
Александр Емельяненко: «В UFC сейчас бардак. Через какое-то время станет обычным турниром. Вот увидите»

Александр Емельяненко рассказал, какой ММА промоушен считает лучшим в истории.

Ветеран ММА Александр Емельяненко рассказал, какой промоушен считает лучшим в истории индустрии.

«Какая лига мне больше всего нравилась? Pride. Потому что там были собраны лучшие бойцы со всего мира. Человек, чтобы попасть в лигу, должен был максимально завоевать призовые места в любительских видах спорта. Только после отбора тщательного он попадал в лигу.

А в UFC сейчас бардак. Непонятно кто дерется. Вот увидите: через какое-то время UFC станет обычным турниром. Да, там платят деньги, но платят деньги единицам. Макгрегор получает, Хабиб получает, а все остальные… Первый бой – чуть ли не бесплатно. Второй – пять тысяч, третий – десять тысяч, четвертый – еще сколько-то.

Смотря с кем и как тебя поставят. В плане цен там шатко-валко. В Pride все было четко. Все было по-японски. Ос!» – сказал Емельяненко.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The КастаПодкаст
