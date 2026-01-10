Уайт – о Zuffa Boxing: «Мы избавимся от санкционирующих организаций. Лучшие будут драться с лучшими»

Дана Уайт прокомментировал запуск боксерского промоушена Zuffa Boxing.

«Я долго поливал бокс грязью, и теперь пришло время отвечать за свои слова делом. Я собираюсь избавиться от санкционирующих организаций – лучшие будут драться с лучшими. Мы подпишем всех молодых и перспективных бойцов.

Если ты войдешь в топ-10 и останешься непобежденным – твой рекорд будет что-то значить. Сейчас в боксе все «непобежденные». Потому что никто ни с кем не дерется. А теперь все будут драться со всеми. У нас будут турниры каждый месяц», – сказал Уайт.

Ранее было объявлено , что инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. Его возглавит бой между Каллумом Уолшем и Карлосом Окампо.

