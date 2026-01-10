«Ян, Чимаев и… Махачев». Царукян назвал трех любимых действующих бойцов UFC

Арман Царукян назвал трех любимых действующих бойцов UFC.

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян назвал трех любимых действующих бойцов промоушена.

«Три любимых бойца, которые выступают на данный момент? Мне нравится Петр Ян . Хамзат Чимаев . А третий... Ислам Махачев », – сказал Царукян.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

