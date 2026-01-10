«Ян, Чимаев и… Махачев». Царукян назвал трех любимых действующих бойцов UFC
Арман Царукян назвал трех любимых действующих бойцов UFC.
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян назвал трех любимых действующих бойцов промоушена.
«Три любимых бойца, которые выступают на данный момент? Мне нравится Петр Ян. Хамзат Чимаев. А третий... Ислам Махачев», – сказал Царукян.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
