Бо Никал: «С удовольствием бы подрался с Ковингтоном. Можем провести бой в Белом доме»

Бо Никал заинтересован в поединке против Колби Ковингтона.

Боец среднего веса UFC Бо Никал сообщил, что заинтересован в поединке против Колби Ковингтона .

«Я бы с удовольствием подрался с Колби, но серьезно сомневаюсь, что он согласится. Мы весим одинаково, так что давайте проведем бой в Белом доме», – написал в социальных сетях Никал.

Никал (8-1) в последний раз выступал в ноябре, когда победил Родольфо Виейру нокаутом в третьем раунде.

Ковингтон (17-5) не дрался с декабря-2024, когда досрочно уступил Хоакину Бакли.

Франция перенесла саммит G7, чтобы он не совпал с турниром UFC в Белом доме

Никал – о возможном бое Топурии и Махачева: «Ставлю на Илию. Считаю его лучшим бойцом вне зависимости от веса»