Инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. Его возглавит бой между Уолшем и Окампо

Стало известно, когда состоится первый турнир Zuffa Boxing.

Инаугурационный турнир боксерского промоушена Zuffa Boxing состоится в Лас-Вегасе в ночь на 24 января. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт .

Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Уайта.

В главном событии инаугурационного турнира состоится поединок между Каллумом Уолшем (15-0) и Карлосом Окампо (38-3). Сообщается, что ивент пройдет на арене UFC Apex.

