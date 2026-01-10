Инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. Его возглавит бой между Уолшем и Окампо
Стало известно, когда состоится первый турнир Zuffa Boxing.
Инаугурационный турнир боксерского промоушена Zuffa Boxing состоится в Лас-Вегасе в ночь на 24 января. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Уайта.
В главном событии инаугурационного турнира состоится поединок между Каллумом Уолшем (15-0) и Карлосом Окампо (38-3). Сообщается, что ивент пройдет на арене UFC Apex.
Сильва – о боксерском промоушене Уайта: «Будет очень плохо, если они возьмут под контроль всю индустрию»
Президент UFC и саудиты хотят монополизировать бокс. Благо или убийство?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
