Менеджер Перейры – о Чимаеве: «В поединке с Хамзатом нет смысла. Он не провел ни одной титульной защиты»

Менеджер Алекса Перейры высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Чимаев рассказал о желании встретиться с Перейрой в поединке за пояс: «Если в стойке не заигрываться, очень удобный соперник».

«Бой с Чимаевым? Что это вообще значит? Он ведь только что выиграл пояс в среднем весе – и еще не провел ни одной титульной защиты. Посмотрите, что Алекс сделал за последние годы. В этом поединке просто нет никакого смысла», – сказал Соарес.

Перейра в последний раз дрался в октябре, когда досрочно победил Магомеда Анкалаева в реванше и вернул чемпионский пояс в полутяжелом весе.

