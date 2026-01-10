Тренер Гейджи: «Джастин вложил много времени в работу над борьбой. Его грэпплинг на очень высоком уровне»

Тренер Гейджи: Джастин вложил много времени в работу над борьбой.

Тренер Тревор Уиттман высказался о предстоящем поединке Джастина Гейджи против Пэдди Пимблетта .

Напомним, что Гейджи встретится с Пимблеттом в ночь на 25 января. Бой за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324.

«Мы готовы ко всему. Мы вообще не подходим к этому бою с мыслью, что он пройдет только в стойке. Самое большое, чем я горжусь в Джастине, – это то, сколько времени он вложил в работу над борьбой, потому что его грэпплинг находится на очень высоком уровне.

Когда у нас был бой с Чарльзом Оливейрой , мы действовали слишком оборонительно, а так бои не выигрываются. Нужно побеждать в атаке. И Джастин – один из тех парней, чья работа в граунд-энд-паунде по-настоящему уникальна», – сказал Уиттман.

