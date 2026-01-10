Майкл Биспинг: «Полусредний дивизион – самый плотный в UFC. Но Махачев еще долго будет чемпионом»
Майкл Биспинг высказался о ситуации в полусреднем дивизионе.
«Я правда не думаю, что кто-то сможет победить Ислама Махачева в ближайшее время. Серьезно, не думаю. Даже несмотря на то, что полусредний дивизион сейчас самый плотный, самый насыщенный талантами.
Я могу двадцать минут рассуждать о том, у кого есть шансы, почему тот или иной боец может победить Ислама. Там много отличных претендентов, но я все равно остаюсь при своем – Ислам еще долго будет чемпионом», – сказал Биспинг.
В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
