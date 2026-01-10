  • Спортс
Царукян не будет страховать бой Гейджи и Пимблетта: «Не буду просто так гонять вес. Это тяжело»

Арман Царукян не будет страховать бой Гейджи и Пимблетта.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян сообщил, что не будет страховать титульный бой между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

Поединок за пояс временного чемпиона между Гейджи и Пимблеттом состоится 25 января и возглавит турнир UFC 324.

«Я не разговаривал с UFC насчет того, чтобы быть запасным. Я не стал бы просто так гонять вес ради денег – это тяжело. Да и они меня об этом не просили. Так что для меня лучше не сгонять вес.

Если уж я это делаю, то хочу иметь гарантированный бой. Я уже проходил через весогонку в июне – и в итоге ничего не произошло. Просто зря потратил силы», – сказал Царукян.

«Сказали, что я слишком опасен. Бью людей лбом, нападаю на фанатов». Царукян объяснил, почему UFC не дал ему титульник

Тренер Гейджи: «Если Джастин проиграет Пимблетту, то завершит карьеру. Это наш последний забег»

