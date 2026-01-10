  • Спортс
  Никал – о возможном бое Топурии и Махачева: «Ставлю на Илию. Считаю его лучшим бойцом вне зависимости от веса»
10

Никал – о возможном бое Топурии и Махачева: «Ставлю на Илию. Считаю его лучшим бойцом вне зависимости от веса»

Бо Никал дал прогноз на возможный бой Илии Топурии и Ислама Махачева.

Боец среднего дивизиона UFC Бо Никал дал прогноз на возможный поединок между Илией Топурией и Исламом Махачевым.

«Кто выиграет бой между Илией и Исламом? Сложный вопрос. Думаю, навыки Илии – то, что он умеет в стойке и в борьбе… Для меня он, пожалуй, лучший боец вне зависимости от веса. Особенно после трех досрочных побед подряд.

У Ислама, конечно, потрясающая борьба, у него есть габариты, но я все же ставлю на Илию. Просто потому, что он более универсален, а его ударная мощь сохранится даже при переходе в более тяжелую весовую категорию», – сказал Никал.

Чарльз Оливейра: «Если Махачев и Топурия будут драться в стойке, то Илия нокаутирует Ислама. Его удар – сильнейший из тех, что я пропускал»

Джек Делла Маддалена: «Думаю, Махачев победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Helen Yee Sports
logoИслам Махачев
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
logoБо Никал
