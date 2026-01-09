Хукер отреагировал на слова Пимблетта: «Хреновый ты друг. Увижу тебя – тут же прибью»

Дэн Хукер отреагировал на слова Пэдди Пимблетта.

Боец легкого дивизиона UFC Дэн Хукер отреагировал на слова Пэдди Пимблетта .

Ранее Пимблетт сказал : «Хукер даже бороться не умеет. Он так плох, что не смог бы остановить нападение на собственную мать».

«Ты ничего не сказал, когда мы стояли лицом к лицу. Я думал, что мы друзья, но ты, оказывается, хреновый друг. Увижу тебя – тут же прибью, жирная сучка», – написал Хукер в социальных сетях.

