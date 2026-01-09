Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Дэн не умеет бороться. Он не смог бы остановить нападение на собственную мать»

Пэдди Пимблетт считает, что Арман Царукян не заслужил право драться за пояс.

«Люди говорят: «О, Царукяну должны были дать титульный бой». Не стоило тогда бодаться головой на взвешиваниях. Не стоило бить фанатов и сниматься с титульных боев. Дана [Уайт] правильно сказал – пусть возвращается в конец очереди.

Меня упрекают в том, что Джастин Гейджи старый. Но Царукян только что победил Дэна Хукера , который всего на два года моложе. А Хукер даже бороться не умеет. Он так плох, что не смог бы остановить нападение на собственную мать», – сказал Пимблетт.

Ранее стало известно, что Пимблетт подерется за временный пояс в легком дивизионе с Гейджи. Поединок возглавит турнир UFC 324.

