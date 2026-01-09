  • Спортс
6

Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Дэн не умеет бороться. Он не смог бы остановить нападение на собственную мать»

Пэдди Пимблетт считает, что Арман Царукян не заслужил право драться за пояс.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт считает, что Арман Царукян не заслужил право драться за пояс чемпиона.

«Люди говорят: «О, Царукяну должны были дать титульный бой». Не стоило тогда бодаться головой на взвешиваниях. Не стоило бить фанатов и сниматься с титульных боев. Дана [Уайт] правильно сказал – пусть возвращается в конец очереди.

Меня упрекают в том, что Джастин Гейджи старый. Но Царукян только что победил Дэна Хукера, который всего на два года моложе. А Хукер даже бороться не умеет. Он так плох, что не смог бы остановить нападение на собственную мать», – сказал Пимблетт.

Ранее стало известно, что Пимблетт подерется за временный пояс в легком дивизионе с Гейджи. Поединок возглавит турнир UFC 324.

Пимблетт не исключает бой с Волкановски: «Если мы оба победим, то не удивлюсь, если Алекс решит, что у него появилась отличная возможность взять титул легкого веса»

Царукян – о поражении Пимблетта в схватке по грэпплингу: «Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: THE MMA GURU
