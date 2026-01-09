Вальтер Уокер встретится с Марчином Тыбурой на турнире UFC в Сиэтле
Вальтер Уокер встретится с Марчином Тыбурой на турнире UFC в Сиэтле.
Поединок в тяжелом весе между Вальтером Уокером и Марчином Тыбурой состоится в главном карде турнира серии UFC Fight Night в Сиэтле (штат Вашингтон).
Ивент пройдет в ночь на 29 марта.
Уокер (15-1) в последний раз дрался в октябре, когда победил Луи Сазерленда скручиванием пятки в первом раунде.
Тыбура (27-10) в сентябре проиграл Анте Делии техническим нокаутом.
Русский бразилец проведет схватку с бойцом без ног. Его любимый прием – скручивание пятки
Вальтер Уокер: «Мое настоящее имя – Вальтер Игнасио. Фамилия Уокер – это подарок от моего брата Джонни»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Mania
