Вальтер Уокер встретится с Марчином Тыбурой на турнире UFC в Сиэтле.

Поединок в тяжелом весе между Вальтером Уокером и Марчином Тыбурой состоится в главном карде турнира серии UFC Fight Night в Сиэтле (штат Вашингтон).

Ивент пройдет в ночь на 29 марта.

Уокер (15-1) в последний раз дрался в октябре, когда победил Луи Сазерленда скручиванием пятки в первом раунде.

Тыбура (27-10) в сентябре проиграл Анте Делии техническим нокаутом.

