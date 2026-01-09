Перейра объявил о расставании с Трэйси Кортез: «Так будет лучше для нас обоих»

Алекс Перейра объявил о расставании с Трэйси Кортез.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра объявил о расставании с Трэйси Кортез .

«Спасибо всем фанатам за любовь и поддержку. Хочу поделиться с вами тем, что, несмотря на все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе с Трэйси, мы решили расстаться.

Так будет лучше для нас обоих. Я искренне желаю ей всего самого наилучшего на ее жизненном пути», – написал в социальных сетях Перейра.

Об отношениях Перейры и Кортез стало известно 1 января. Пара вместе встретила Новый год.

