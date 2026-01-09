Из ACA уволили трех бойцов за проваленное взвешивание перед турниром в Грозном

ACA уволила трех бойцов за проваленное взвешивание перед турниром в Грозном.

Лига ACA уволила Лом-Али Нальгиева, Ислама Юнусова и Саида-Магомеда Батукаева за проваленное взвешивание перед турниром в Грозном. Об это сообщил президент промоушена Магомед Бибулатов .

«Я воспринимаю это как неуважение в свой адрес. В последних шести боях, по-моему, Нальгиев проиграл пять раз. Я все равно дал ему шанс, потому что в лиге очень мало бойцов из Ингушетии. Дал последний шанс, но, к сожалению, он вес не сделал. [Перевес составил] больше двух килограммов.

Дальше – Батукаев. Он знает, какой у нас был разговор. И точно так же – три с половиной килограмма вес проваливает. Это несерьезное отношение.

И Юнусов. В третий раз срывает этот поединок. Мне это уже надоело. Доброту мою за слабость принимать не нужно, поэтому все трое уволены из лиги АСА», – сказал Бибулатов.

